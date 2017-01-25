Азербайджан и Украина подпишут программу сотрудничества в сфере социальной политики

Министр социальной политики Украины Андрей Рева посетит 26-28 января Азербайджан с рабочим визитом, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в украинском посольстве в Баку.

«В рамках визита планируется подписание Программа о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана»,- отметили в посольстве.

В рамках визита А.Рева встретится со своим азербайджанским коллегой Салимом Муслимовым.

«Планируется, что во время переговоров в Баку состоится обмен опытом по реализации мероприятий по общегосударственной автоматизации и упрощению предоставления адресной социальной помощи и системы определения и подтверждения инвалидности», - сообщили в посольстве.

Кроме того, украинская сторона заинтересована в изучении опыта Азербайджана в сфере размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Ф.Исазаде