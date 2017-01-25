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Внешняя политика 25.01.2017 15:38

Азербайджан и Украина подпишут программу сотрудничества в сфере социальной политики

Министр социальной политики Украины Андрей Рева посетит 26-28 января Азербайджан с рабочим визитом, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в украинском посольстве в Баку.

«В рамках визита планируется подписание Программа о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана»,- отметили в посольстве.

В рамках визита А.Рева встретится со своим азербайджанским коллегой Салимом Муслимовым.

«Планируется, что во время переговоров в Баку состоится обмен опытом по реализации мероприятий по общегосударственной автоматизации и упрощению предоставления адресной социальной помощи и системы определения и подтверждения инвалидности», - сообщили в посольстве.

Кроме того, украинская сторона заинтересована в изучении опыта Азербайджана в сфере размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]