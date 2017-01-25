Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2017г превысит 10 млрд кубометров –глава Минэнерго Азербайджана

Добыча газа на месторождении Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия в 2017 году превысит 10 млрд кубометров против 9,9 млрд кубометров в 2016 году, заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

«По прогнозам, с месторождения Шах-Дениз в 2017 году в рамках Стадии-1 разработки будет добыто более 10 млрд кубометров газа против 9,9 млрд кубометров, добытых по итогам 2016 года», - сказал Н.Алиев в интервью изданию National Gas Europe.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 стоимостью в $4,1 млрд. Максимальная мощность добывающей системы на месторождении составляет 29,5 млн кубометров газа в сутки или 10,8 млрд кубометров газа в год.

В целом с начала разработки Шах-Дениз (с декабря 2006г) с месторождения добыто 78,4 млрд кубометров газа и 19,6 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова