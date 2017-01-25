Трамп обещает заняться расследованием случаев фальсификаций в ходе выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду инициировать расследование случаев нарушений на недавних выборах.

"Я потребую более тщательного расследования фальсификации выборов, включая случаи с теми, кто был зарегистрирован в двух штатах (одновременно - ИФ), теми, кто голосовал незаконно и даже теми, кто был зарегистрирован для голосования, но были мертвы (и это длилось долгое время). Независимо от результатов, мы займемся укреплением избирательного процесса", - написал он в своем "Твиттере".