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Дальнее зарубежье 25.01.2017 17:01

Трамп 2 февраля назовет своего кандидата в Верховный суд США

Президент США Дональд Трамп пообещал в будущий четверг предложить свою кандидатуру на вакантную должность в Верховном суде.

"Я сделаю свой выбор для Верховного суда в четверг на будущей неделе. Спасибо", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее сообщалось, что новый президент США заявил о намерении выбрать кандидата из 20 претендентов, предложенных консервативными группами юристов. Вакантное место образовалось после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале прошлого года. Прежний президент США Барак Обама не смог назначить нового члена Верховного суда, так как не смог прийти к консенсусу по кандидатуре с республиканцами, удерживающими большинство в конгрессе.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]