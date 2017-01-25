Трамп 2 февраля назовет своего кандидата в Верховный суд США

Президент США Дональд Трамп пообещал в будущий четверг предложить свою кандидатуру на вакантную должность в Верховном суде.

"Я сделаю свой выбор для Верховного суда в четверг на будущей неделе. Спасибо", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее сообщалось, что новый президент США заявил о намерении выбрать кандидата из 20 претендентов, предложенных консервативными группами юристов. Вакантное место образовалось после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале прошлого года. Прежний президент США Барак Обама не смог назначить нового члена Верховного суда, так как не смог прийти к консенсусу по кандидатуре с республиканцами, удерживающими большинство в конгрессе.