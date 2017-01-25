Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»

Новые возможности для создания различного вида оборудования, а также 3D-печать и программное обеспечение «Виртуальная реальность» отныне доступны для всех желающих стать участником программы Bakcell «AppLab»

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане компания Bakcell с радостью объявляет об очередном приеме заявок на участие в е «Applab» – программы ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей.

В отличие от предыдущих годов, на этот раз не только местные разработчики в сфере Информационных Технологий, но и любой желающий с интересной идеей, может подать заявку на участие и получить шанс воспользоваться широким спектром возможностей «AppLab», всего лишь выбрав интересующую его сферу и поделившись своей идеей.

Чтобы принять участие в проекте «AppLab» необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету с 25 января по 25 февраля 2017 г. по ссылке http://applab.bakcell.com/registration/ . По истечении регистрационного срока, все представленные проекты будут внимательно рассмотрены и идеи, утвержденные отборочной комиссией, пройдут на второй этап. Авторы проектов, набравшие 15 и более очков из возможных 20-ти, встретятся с членами комиссии «Applab» и получат возможность участвовать в программе в течение 90-180 дней, в зависимости от проекта. На протяжении этого периода компания Bakcell будет оказывать поддержку разработчикам и работать с ними в индивидуальном порядке, чтобы способствовать развитию их продуктов и представлению их на рынок.

В рамках этой программы, молодые разработчики смогут пользоваться всеми преимуществами офиса «AppLab», расположенного на улице У. Гаджибекова 48 (рядом с Центром Обслуживания Клиентов компании Bakcell (парк Сахиль)), оснащённого столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров «AppLab», предоставит молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка.

Следует отметить, что в отличие от прочих аналогичных местных программ и проектов, оказывая поддержку отобранным разработчикам, компания Bakcell не претендует на право собственности на проекты, разработанные в рамках программы «AppLab». Основной целью компании является создание благоприятного климата в сфере «стартапов». Помимо того, что компания Bakcell в сотрудничестве с компанией Wayra UK, предоставляет в распоряжение разработчиков инструменты, необходимые для разработки и распространения мобильных приложений, она также предоставляет местным разработчикам возможность представлять свои идеи и ежегодно привлекать инвестиции в размере около 70.000 фунтов стерлингов. Эти средства распределяются равномерно в целях организации и развития услуг.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

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