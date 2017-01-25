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Дальнее зарубежье 25.01.2017 17:14

Премьер Италии критикует спасателей за неэффективную работу на месте схода лавины в Абруццо

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони признал, что действия спасательных служб во время схода лавины на отель Rigopiano в области Абруццо были неудовлетворительными, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В ходе брифинга в парламенте страны П.Джентилони заявил, что службы среагировали "с задержкой и ненадлежащим образом".

Он добавил, что правительство признает этот факт и не собирается его скрывать. По словам премьера, власти проводят расследование, чтобы установить истинные причины таких действий сотрудников экстренных служб.

Агентство отмечает, что во время первого сообщения о сходе лавины диспетчер заверил своего собеседника, что отель находится в полном порядке, и причин для беспокойств нет. В результате спасатели прибыли на место трагедии с опозданием.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д`Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ЛАВИНА, СПАСАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]