Премьер Италии критикует спасателей за неэффективную работу на месте схода лавины в Абруццо

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони признал, что действия спасательных служб во время схода лавины на отель Rigopiano в области Абруццо были неудовлетворительными, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В ходе брифинга в парламенте страны П.Джентилони заявил, что службы среагировали "с задержкой и ненадлежащим образом".

Он добавил, что правительство признает этот факт и не собирается его скрывать. По словам премьера, власти проводят расследование, чтобы установить истинные причины таких действий сотрудников экстренных служб.

Агентство отмечает, что во время первого сообщения о сходе лавины диспетчер заверил своего собеседника, что отель находится в полном порядке, и причин для беспокойств нет. В результате спасатели прибыли на место трагедии с опозданием.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д`Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.