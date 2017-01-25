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Дальнее зарубежье 25.01.2017 17:17

Возвращение нового президента Гамбии на родину пройдет 26 января - СМИ

Новый президент Гамбии Адама Барроу в четверг вернется на родину из Сенегала, сообщает в среду газета "Фигаро".

По ее информации, приезд А.Барроу намечен на вторую половину дня четверга.

Ранее он принял решение отправиться в соседний Сенегал в связи с обострением политической ситуации в стране из-за отказа бывшего президента Гамбии Яйи Джамме покинуть пост после поражения на выборах.

В Сенегале прошла и церемония его инаугурации.

Как сообщалось, экс-президент Гамбии Я.Джамме, который был у власти 22 года, покинул страну, прихватив с собой более $11 млн долларов и оставив государственную казну пустой.

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Тэги: ГАМБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]