Возвращение нового президента Гамбии на родину пройдет 26 января - СМИ

Новый президент Гамбии Адама Барроу в четверг вернется на родину из Сенегала, сообщает в среду газета "Фигаро".

По ее информации, приезд А.Барроу намечен на вторую половину дня четверга.

Ранее он принял решение отправиться в соседний Сенегал в связи с обострением политической ситуации в стране из-за отказа бывшего президента Гамбии Яйи Джамме покинуть пост после поражения на выборах.

В Сенегале прошла и церемония его инаугурации.

Как сообщалось, экс-президент Гамбии Я.Джамме, который был у власти 22 года, покинул страну, прихватив с собой более $11 млн долларов и оставив государственную казну пустой.