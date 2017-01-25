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Дальнее зарубежье 25.01.2017 17:32

Глава Европарламента призвал объединиться в борьбе с антисемитизмом

Новый председатель Европарламента Антонио Таяни призывает европейские страны к совместной борьбе с новой волной экстремизма и, в частности, антисемитизма.

"Великое богатство нашего континента - разнообразие людей и религий. Нельзя никогда забывать ту трагедию, что когда-то произошла в Европе (Холокост - ИФ)", - сказал А.Таяни в среду в ходе мемориального Вечера памяти Холокоста, организованного Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК) в здании Европарламента в среду.

Он подчеркнул, что "мы все должны объединиться для борьбы с антисемитизмом и экстремизмом".

А.Таяни также подчеркнул, что "все депутаты Европарламента находятся на передовой линии борьбы с антисемитизмом".

"Сегодняшняя Европа сталкивается с многочисленными вызовами, такими как безработица, миграционный кризис, терроризм. Нам необходимо стремиться к установлению свободы, демократии и уважения к человеку", - сказал он.

Глава Европарламента призвал гарантировать евреям безопасность в Европе.

Он отметил важность мира на базе демократии, борьбы с антисемитизмом и призвал к продвижению межрелигиозного диалога.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, АНТИСЕМИТИЗМ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]