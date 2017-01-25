Глава Европарламента призвал объединиться в борьбе с антисемитизмом

Новый председатель Европарламента Антонио Таяни призывает европейские страны к совместной борьбе с новой волной экстремизма и, в частности, антисемитизма.
"Великое богатство нашего континента - разнообразие людей и религий. Нельзя никогда забывать ту трагедию, что когда-то произошла в Европе (Холокост - ИФ)", - сказал А.Таяни в среду в ходе мемориального Вечера памяти Холокоста, организованного Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК) в здании Европарламента в среду.
Он подчеркнул, что "мы все должны объединиться для борьбы с антисемитизмом и экстремизмом".
А.Таяни также подчеркнул, что "все депутаты Европарламента находятся на передовой линии борьбы с антисемитизмом".
"Сегодняшняя Европа сталкивается с многочисленными вызовами, такими как безработица, миграционный кризис, терроризм. Нам необходимо стремиться к установлению свободы, демократии и уважения к человеку", - сказал он.
Глава Европарламента призвал гарантировать евреям безопасность в Европе.
Он отметил важность мира на базе демократии, борьбы с антисемитизмом и призвал к продвижению межрелигиозного диалога.
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