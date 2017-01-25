Турция в начале апреля проведет референдум по вопросу о расширении полномочий президента

Референдум по вопросу о внесении в конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет в начале апреля, сообщил в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

На прошлой неделе парламент Турции одобрил 18 поправок в основной закон, которые превращают страну из парламентской в президентскую республику. Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Затем поправки будут вынесены на референдум.

Информационное агентство "Анадолу" полагает, что референдум, скорее всего, состоится 2 апреля. Оно напоминает, что на прошлой неделе вице-премьер страны Нуман Куртулмуш в качестве наиболее вероятных дат называл 2 или 9 апреля.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.