Турция в начале апреля проведет референдум по вопросу о расширении полномочий президента

Референдум по вопросу о внесении в конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет в начале апреля, сообщил в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
На прошлой неделе парламент Турции одобрил 18 поправок в основной закон, которые превращают страну из парламентской в президентскую республику. Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Затем поправки будут вынесены на референдум.
Информационное агентство "Анадолу" полагает, что референдум, скорее всего, состоится 2 апреля. Оно напоминает, что на прошлой неделе вице-премьер страны Нуман Куртулмуш в качестве наиболее вероятных дат называл 2 или 9 апреля.
Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.
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