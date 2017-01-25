Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

Регион 25.01.2017 17:29

Турция в начале апреля проведет референдум по вопросу о расширении полномочий президента

Референдум по вопросу о внесении в конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет в начале апреля, сообщил в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

На прошлой неделе парламент Турции одобрил 18 поправок в основной закон, которые превращают страну из парламентской в президентскую республику. Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Затем поправки будут вынесены на референдум.

Информационное агентство "Анадолу" полагает, что референдум, скорее всего, состоится 2 апреля. Оно напоминает, что на прошлой неделе вице-премьер страны Нуман Куртулмуш в качестве наиболее вероятных дат называл 2 или 9 апреля.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


Похожие новости


Эрдоган исключает полный вывод турецких войск с Кипра Турецкий парламент одобрил ключевые статьи законопроекта, дающего дополнительные полномочия Эрдогану Парламент Турции рассмотрит вопрос о расширении полномочий президента страны Эрдоган после нападения в стамбульском клубе обещает бороться против терроризма "до конца" Президент Азербайджана принял министра экономики Турции Эрдоган нанесет визит в Казахстан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]