Главный редактор британского Vogue уходит после 25 лет работы

Главный редактор британского Vogue Александра Шульман покидает свой пост.

Она проработала в этой должности четверть века и неоднократно фигурировала в различных списках самых влиятельных людей в модной индустрии, отмечает BBC.

"За это время я работала с колоссальным числом талантливых людей как из числа сотрудников журнала, так и вне его. Мне довелось увидеть взлет и расцвет и Vogue, и британской фэшн-индустрии. Мне было очень тяжело найти рациональное объяснение, почему я ухожу со столь захватывающей и вознаграждающей работы, но прошлой осенью я вдруг поняла, что хочу резко изменить жизнь и отделить свое будущее от Vogue", - написала А.Шульман в прощальном письме, поблагодарив руководство издательского дома Conde Nast и всех коллег.

"Алекс была самой успешной руководительницей Vogue за столетнюю историю. Она возглавляла его дольше прочих, на ее руководство пришлись как самые высокие тиражи в истории журнала, так и его превращение в глобальный цифровой бренд. Она - одна из ключевых фигур в британской модной прессе", - заявил журналистам директор британского Conde Nast Николас Коулридж.

Пока не сообщается, кто станет новым главным редактором британского Vogue.

Vogue появился в США в 1892 году. Во Францию журнал пришел после Первой мировой войны, в 1920 году. Русская версия появилась через 78 лет.

На данный момент в мире выпускается 21 версия журнала. Самой свежей из них станет издание Vogue Arabia для стран Ближнего Востока, первый номер которого планируется выпустить весной.