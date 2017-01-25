Азербайджанская делегация в феврале посетит Иран для расширения экономических связей

Азербайджанская делегация совершит в феврале визит в ряд регионов Ирана, говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.
Министр экономики Азербайджана Шаин Мустафаев встретился в среду в Баку с губернатором иранской провинции Западный Азербайджан Гурбанали Саадят Гарабаги.
«В ходе встречи собеседники обсудили запланированный на февраль визит азербайджанской делегации в ряд регионов Ирана»,- говорится в сообщении.
Ш.Мустафаев отметил, что за последние три года азербайджано-иранские отношения вышли на новый уровень сотрудничества. Он отметил, что поставленные главами государств задачи выполняются и расширяются связи в сфере энергетики, транзита, инфраструктуры.
«Взаимный товарооборот между странами в 2016 году вырос почти на 70%», - сказал Ш.Мустафаев.
Г.Гарабаги, в свою очередь, высказал мнение о наличии возможностей для создания совместных предприятий для производства продукции АПК, ее переработки и экспорта.
Ф.Исазаде
Президент Алиев утвердил азербайджано-швейцарское соглашение о реадмиссии
Азербайджан и Украина подпишут программу сотрудничества в сфере социальной политики
Около 200 азербайджанских семей изъявили желание вернуться в одно из сел в зоне карабахского конфликта – вице-премьер Азербайджана
Болт лишен "золота" эстафеты Олимпиады-2008 из-за допинга одного из своих коллег по команде
Президент Алиев утвердил ограничения на рекламу лекарственных препаратов в Азербайджане
Президент Азербайджана утвердил ограничения на рекламу трансплантации человеческих органов и тканей
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В Лиссабоне паром врезался в причал, более 30 человек пострадали - радио
Президент Казахстана: перераспределение полномочий власти нацелено на повышение эффективности системы управления
Сеть отелей Трампа намерена втрое увеличить число гостиниц в США
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии