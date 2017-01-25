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Бизнес и законодательство 25.01.2017 17:33

Азербайджанская делегация в феврале посетит Иран для расширения экономических связей

Азербайджанская делегация совершит в феврале визит в ряд регионов Ирана, говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Шаин Мустафаев встретился в среду в Баку с губернатором иранской провинции Западный Азербайджан Гурбанали Саадят Гарабаги.

«В ходе встречи собеседники обсудили запланированный на февраль визит азербайджанской делегации в ряд регионов Ирана»,- говорится в сообщении.

Ш.Мустафаев отметил, что за последние три года азербайджано-иранские отношения вышли на новый уровень сотрудничества. Он отметил, что поставленные главами государств задачи выполняются и расширяются связи в сфере энергетики, транзита, инфраструктуры.

«Взаимный товарооборот между странами в 2016 году вырос почти на 70%», - сказал Ш.Мустафаев.

Г.Гарабаги, в свою очередь, высказал мнение о наличии возможностей для создания совместных предприятий для производства продукции АПК, ее переработки и экспорта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]