Группа внутренней сирийской оппозиции "Хмеймим" готова сесть за стол переговоров с делегацией вооруженной сирийской оппозиции, присутствовавшей в Астане, заявил лидер группы "Интерфаксу" Илиан Масаад.

"Мы готовы оказывать содействие и вести переговоры с представителями вооруженной оппозиции, если они соблюдают режим прекращения огня",- сказал он.

И.Масаад отметил, что такой позиции оппозиционная группа "Хмеймим" придерживалась с самого начала. "Мы готовы сесть с ними за стол переговоров для создания новых институтов Сирии",- отметил он.

Накануне по итогам переговоров в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что группа вооруженной оппозиции, присутствовавшая в Астане, должна на равных условиях участвовать с представителями других оппозиционных групп на переговорах в Женеве 8 февраля.