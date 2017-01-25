Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

Дальнее зарубежье 25.01.2017 18:48

Группа "Хмеймим" заявляет о готовности к переговорам с вооруженной сирийской оппозицией

Группа внутренней сирийской оппозиции "Хмеймим" готова сесть за стол переговоров с делегацией вооруженной сирийской оппозиции, присутствовавшей в Астане, заявил лидер группы "Интерфаксу" Илиан Масаад.

"Мы готовы оказывать содействие и вести переговоры с представителями вооруженной оппозиции, если они соблюдают режим прекращения огня",- сказал он.

И.Масаад отметил, что такой позиции оппозиционная группа "Хмеймим" придерживалась с самого начала. "Мы готовы сесть с ними за стол переговоров для создания новых институтов Сирии",- отметил он.

Накануне по итогам переговоров в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что группа вооруженной оппозиции, присутствовавшая в Астане, должна на равных условиях участвовать с представителями других оппозиционных групп на переговорах в Женеве 8 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Де Мистура призывает рассмотреть возможность возобновления межсирийских переговоров Турция побуждает сирийских оппозиционеров к участию в переговорах с Дамаском - премьер Давутоглу Песков: РФ ищет умеренную сирийскую оппозицию, но пока не находит Москва надеется завязать контакты с умеренными сирийскими оппозиционерами - Лавров Решение о помощи оппозиции в Сирии должно приниматься с учетом мнения Дамаска и Запада - Кремль Лавров заявляет о готовности Москвы установить контакты со Свободной сирийской армией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]