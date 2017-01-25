Италия устраняет барьеры для строительства газопровода TAP – Минэнерго Азербайджана

Власти Италии решают вопросы, затрудняющие реализацию проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Текущее положение дел по реализации проекта TAP обсудили советник министр экономического развития Италии Мауро Баттокки, руководитель главного управления по снабжению и безопасности энергетической инфраструктуры министерства Джильберто Диалуче и посол Азербайджана в Риме Мамед Ахмедзаде.

«Стороны обсудили продвижения в вопросе пересадки оливковых деревьев в регионе Апулия. Ожидается, что соответствующее разрешение органы фитосанитарного контроля региона выдадут в ближайшие дни, после чего начнется сам процесс пересадки деревьев», - отмечается в информации.

Кроме того, сообщает Минэнерго, в Италии ведутся работы по внесению дополнений в Кодекс окружающей среды, предусматривающей передачу Министерству охраны окружающей среды, земель и моря полномочий в случае возникновения препятствий со стороны региональных структур в вопросе выдачи разрешений на проекты государственного и национального значения.

«Ожидается, что эти поправки будут внесены в Кодекс в мае-июне 2017 года», - подчеркивается в сообщении.

Наряду с этим, ведутся переговоры с министерством охраны окружающей среды, земель и морей по вопросу прокладки газопровода, который соединит TAP с национальной газораспределительной сетью Италии, и будет проложен итальянской компанией Snam от Сан-Фока до Бриндизи.

«Как выяснилось, власти региона Апулия обратились в Госсовет с иском по поводу того, что при выдаче единого разрешения на прокладку газопровода TAP не учитывались интересы региона. Ожидается, что Госсовет не удовлетворит иск ввиду его безосновательности, а более высокой судебной инстанции для обращения после этого нет», - отмечается в информации.

Участники встречи также отметили необходимость участия министра экономического развития Италии Карло Календы на заседании консультативного совета по проекту Южного газового коридора 23 февраля в Баку.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через Албанию, 105 км - через Адриатическое море и 8 км – через Италию.

Строительство сухопутной части газопровода TAP в Греции, Албании и Италии начнется в 2016 году и завершится в течение 3,5 лет. Строительство морской части газопровода будет осуществлено зимой 2017-2018гг. В 2019 году будут проводиться работы по вводу в эксплуатацию газопровода.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%). Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Поставки газа по TAP начнутся в начале 2020 года. Транс-Адриатический газопровод спроектирован с расчетом на транспортировку 10 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд кубометров газа в год.

Н.Аббасова