Минэкономики Азербайджана в 2016г зарегистрировало грантовые договоры на сумму свыше $800 тыс.

Министерство экономики Азербайджана в 2016 году зарегистрировало 4 грантовых договора, отмечается в сообщении министерства.

«В 2016 году министерство зарегистрировало 4 грантовых договора на общую сумму $822 тыс. и 15 тыс. манатов», - отмечается в сообщении.

Грантовые средства будут направлены на льготное кредитование бизнеса вынужденных переселенцев и малообеспеченных слоев населения, консультационные услуги и тренинги для кооперации сельхозземель и т.д.

А.Ахундов