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Бизнес и законодательство 25.01.2017 17:44

Минэкономики Азербайджана в 2016г зарегистрировало грантовые договоры на сумму свыше $800 тыс.

Министерство экономики Азербайджана в 2016 году зарегистрировало 4 грантовых договора, отмечается в сообщении министерства.

«В 2016 году министерство зарегистрировало 4 грантовых договора на общую сумму $822 тыс. и 15 тыс. манатов», - отмечается в сообщении.

Грантовые средства будут направлены на льготное кредитование бизнеса вынужденных переселенцев и малообеспеченных слоев населения, консультационные услуги и тренинги для кооперации сельхозземель и т.д.

А.Ахундов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ГРАНТЫ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]