В Европу пришел новый антисемитизм, объединяющий крайне правых, крайне левых и исламистов - глава Европейского еврейского конгресса

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) ЕЕК Вячеслав Кантор призвал европейцев осознать опасность угрозы новой волны экстремизма и антисемитизма и объединить усилия для защиты общих европейских ценностей.

"Идет непрерывное нападение на Европу со стороны тех, кто стремится принести сюда террор и разрушения. Один из результатов - это зловещий подъем крайне правых и неонацистов. К сожалению, нельзя исключать того, что к концу года крайне правые и неонацистские партии добьются значительной власти в ряде европейских стран", - сказал В.Кантор в среду в ходе мемориального Вечера памяти Холокоста, организованного ЕЕК в здании Европарламента.

При этом он отметил, что евреи в Европе сталкиваются с угрозой, специфической для этого народа: в отличие от других меньшинств, они являются "мишенью не только для крайне правых, но и для крайне левых, а также для исламистских экстремистов".

"Мало, кто в это поверит, но между этими экстремистскими группами даже есть сотрудничество и координация только по одному вопросу: евреи. Таков новый антисемитизм - без ограничений, без границ и с множеством идентичностей и политических платформ", - пояснил В.Кантор.

Он призвал объединить усилия для защиты общих европейских ценностей от экстремизма, радикализма и терроризма. "Для этого, я считаю, нужно работать по трем измерениям: безопасность, образование и превентивная деятельность и законодательство", - сказал президент ЕЕК.

Он напомнил, что в последний год назад многие европейцы погибли насильственной смертью в терактах в таких местах, как Брюссель, Эссен, Ницца, Мюнхен, Ансбах и Гамбург, а завершился год терактом с использованием грузовика на рождественском рынке в Берлине.

"Европа находится в опасности. Мы должны бить во все колокола, предупреждать об угрозе, которая пришла в наш общий дом и ежедневно, ежечасно бросает нам вызов. Мы не должны спрашивать, по ком звонит колокол. Колокол звонит по всем европейцам", - заявил В.Кантор.

Он считает, что лучший способ для того, чтобы европейские лидеры почтили память жертв Холокоста, заключается в том, чтобы они подтвердили свою приверженность безопасному будущему.

"Мы - европейские евреи - хотим остаться в Европе и быть ей верными, как было всегда", - подчеркнул глава ЕЕК.

"Мы заплатили огромную цену за нашу свободу, безопасность и нормальную жизнь в наших странах. Историческая память должна быть сильной и бескомпромиссной, чтобы будущие поколения никогда не столкнулись с новой трагедией, которую мы им оставим в наследство", - добавил В.Кантор.

Вечер памяти жертв Холокоста проходит в здании Европейского парламента в Брюсселе.

В мероприятии принимают участие председатель и депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, лидеры еврейских общин стран Европы, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост, а также политические деятели, представители власти, деятели культуры и искусства.

Гостем мероприятия стал Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением дирижера Владимира Спивакова.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. 27 января было выбрано потому, что в этот день советские войска освободили концлагерь Освенцим (территория нынешней Польши).