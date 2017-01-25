Британские банки должны соблюдать стандарты ЕС для сохранения доступа к рынку - глава Еврогруппы

Базирующиеся в Лондоне банки могут утратить доступ к единому европейскому рынку, если Великобритания отклонится от предписанных Брюсселем правил банковской деятельности, заявил глава Еврогруппы (совета министров финансов еврозоны) Йерун Дейсселблум.

Как пишет агентство Bloomberg, его слова отражают общую позицию министров финансов континентальных стран Европы, входящих в ЕС.

Й.Дейсселблум также отметил, что Великобритании не следует спешить со смягчением регулирования в корпоративном секторе или снижением налогов на компании, чтобы повысить привлекательность Лондона после выхода из Евросоюза. Он утверждает, что такие шаги со стороны британского правительства уменьшат вероятность заключения внешнеторгового соглашения.

"Мы слышали угрозы (Великобритании - ИФ), говорилось о нежелании подчиняться правилам и о создании налогового офшора. Такой шаг будет огромной ошибкой, и он определенно станет препятствием на пути заключения справедливого торгового соглашения, которое будет выгодным для всех нас", - сказал глава Еврогруппы.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр финансов страны Филип Хэммонд говорили о готовности использовать все доступные инструменты для привлечения бизнеса в Британию, если предложенные Евросоюзом условия не устроят Лондон.