Переговоры Белграда и Приштины были позитивными, диалог необходимо продолжить - Могерини

Встреча на высшем уровне между Сербией и Косово, завершившаяся в Брюсселе поздно вечером во вторник, была созвана из-за обострившейся в последние недели тревожным образом напряженности между сторонами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Она была позитивной, даже притом, что не была легкой. Она была конструктивной", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

По словам Ф.Могерини, она наблюдала в ходе переговоров ответственность и рабочий настрой всех участников встречи. "И особенно сильную приверженность тому, чтобы действовать на самом высоком политическом уровне для решения серии застопорившихся проблем. Например, что касается реализации предварительных договоренностей или других подвешенных вопросов, по которым Европейский союз как посредник предлагает для обсуждения в ближайшее время свои варианты решений", - продолжила глава европейской дипломатии.

Говоря о планах на будущее, она сообщила, что они заключаются в том, чтобы созвать новую сессию диалога в ближайшие недели. Идет непростой поиск даты, учитывая плотный график с обеих сторон.

"Возобновить в скором времени диалог и в то же время обеспечить, чтобы наши команды работали над конкретными вариантами решений с целью продвигаться по некоторым нерешенным вопросам", - определила ближайшую задачу Ф.Могерини.

Отвечая на вопрос о последовавших комментариях к настроениям сторон, она уточнила, что на переговорах было решено "сделать акцент на диалоге не только с точки зрения процедуры, но также с точки зрения его духа". По ее утверждению, она увидела за столом переговоров "уважение и конструктивный подход".

По мнению Ф.Могерини, важный результат состоявшейся встречи в том, что "для Белграда и Приштины есть ясная европейская перспектива". "Это ключевой элемент наших дискуссий, как и региональное измерение этого сотрудничества, что признано всеми участниками диалога", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.