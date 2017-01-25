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Дальнее зарубежье 25.01.2017 17:48

Протестующие захватили башенный кран на стройке в Вашингтоне

Группа протестующих пробралась в среду на строительную площадку в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, люди забрались на башенный кран и отказываются пускать рабочих на место стройки, сообщает американский телеканал "Эн-Би-Си-Вашингтон".

Телеканал со ссылкой на полицию сообщил, что на месте происшествия предположительно находятся семь человек.

Чего они требуют пока до конца непонятно.

Улицы, прилегающие к месту происшествия, перекрыты.

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Тэги: США, ВАШИНГТОН, СТРОЙКА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]