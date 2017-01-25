Протестующие захватили башенный кран на стройке в Вашингтоне

Группа протестующих пробралась в среду на строительную площадку в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, люди забрались на башенный кран и отказываются пускать рабочих на место стройки, сообщает американский телеканал "Эн-Би-Си-Вашингтон".

Телеканал со ссылкой на полицию сообщил, что на месте происшествия предположительно находятся семь человек.

Чего они требуют пока до конца непонятно.

Улицы, прилегающие к месту происшествия, перекрыты.