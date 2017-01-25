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Происшествия 25.01.2017 18:09

Организатор ноябрьских беспорядков 2015 года в Нардаране приговорен к 20 годам лишения свободы

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал председателя движения «Мусульманское единство» Талеха Багирова виновным в организации беспорядков в поселке Нардаран в ноябре 2015 года и приговорил его в среду к 20 годам лишения свободы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Заместитель председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы приговорен к десяти годам тюремного заключения.

К 20 годам лишения свободы суд приговорил также Аббаса Гусейнова, к 19 – Джаббара Джаббарова, к 17 – Расима Джабраилова, к 14 с половиной – Закира Мустафаева, Джахада Бабакишизаде, Шамиля Абдулалиева, Агиля Исмайлова, Аббаса Гулиева, Ибрагима Худавердиева, Этибара Исмаилова, Бахруза Аскерова, Али Нуриева, Алибалу Велиева, Фархада Балаева и Аббаса Тагизаде, к десяти – Рамина Ярыева.

Суд признал их виновными по ряду статей УК Азербайджана, включая умышленное убийство на почве национальной, расовой или религиозной ненависти, покушение на убийство, незаконные приобретение, сбыт или ношение оружия, публичные призывы, направленные против государства, возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды.

В ноябре 2015 года в Азербайджане произошло вооруженное столкновение в бакинском поселке Нардаран, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое полицейских.

Столкновение началось 26 ноября, когда полиция проводила в Нардаране операцию по задержанию лидера организации «Мусульманское единство» Т.Багирова, а его сторонники пытались не допустить этого. По данным ряда СМИ, операция была проведена в мечети в момент совершения дневного намаза, что вызвало резкое недовольство верующих.

В связи с событиями в Нардаране были арестованы 24 человека. В числе задержанных был Т.Багиров, в отношении которого возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК. В вину лидеру «Мусульманского единства» вменялись, среди прочего, терроризм, организация массовых беспорядков, попытка насильственного захвата власти, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАРДАРАН, СТОЛКНОВЕНИЯ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]