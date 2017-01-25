Президент Азербайджана распорядился о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в среду о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка, сообщает сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением президента страны, Кабинету министров совместно с Министерством экономики, Госкомитетом по вопросам имущества, Государственной нефтяной компанией (SOCAR), ОАО «Азерэнержи» и Исполнительной властью города Сумгайыт поручено в трехмесячный срок принять меры по выделению, согласно законодательству, в постоянное пользование ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» земельного участка в 170,75 гектара, расположенного на 37-м километре дороги Баку-Губа, и проинформировать об этом президента Азербайджана.
Р.Бабаев
Президент Алиев утвердил азербайджано-швейцарское соглашение о реадмиссии
Азербайджан и Украина подпишут программу сотрудничества в сфере социальной политики
Около 200 азербайджанских семей изъявили желание вернуться в одно из сел в зоне карабахского конфликта – вице-премьер Азербайджана
Болт лишен "золота" эстафеты Олимпиады-2008 из-за допинга одного из своих коллег по команде
Президент Алиев утвердил ограничения на рекламу лекарственных препаратов в Азербайджане
Президент Азербайджана утвердил ограничения на рекламу трансплантации человеческих органов и тканей
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В Лиссабоне паром врезался в причал, более 30 человек пострадали - радио
Президент Казахстана: перераспределение полномочий власти нацелено на повышение эффективности системы управления
Сеть отелей Трампа намерена втрое увеличить число гостиниц в США
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии