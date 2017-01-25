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Бизнес и законодательство 25.01.2017 18:24

Президент Азербайджана распорядился о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в среду о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением президента страны, Кабинету министров совместно с Министерством экономики, Госкомитетом по вопросам имущества, Государственной нефтяной компанией (SOCAR), ОАО «Азерэнержи» и Исполнительной властью города Сумгайыт поручено в трехмесячный срок принять меры по выделению, согласно законодательству, в постоянное пользование ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» земельного участка в 170,75 гектара, расположенного на 37-м километре дороги Баку-Губа, и проинформировать об этом президента Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]