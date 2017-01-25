Президент Азербайджана распорядился о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в среду о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением президента страны, Кабинету министров совместно с Министерством экономики, Госкомитетом по вопросам имущества, Государственной нефтяной компанией (SOCAR), ОАО «Азерэнержи» и Исполнительной властью города Сумгайыт поручено в трехмесячный срок принять меры по выделению, согласно законодательству, в постоянное пользование ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» земельного участка в 170,75 гектара, расположенного на 37-м километре дороги Баку-Губа, и проинформировать об этом президента Азербайджана.

Р.Бабаев