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Регион 25.01.2017 19:42

Турция перебросила к границе с Сирией военную технику, в том числе танки - СМИ

Турция направила на границу с Сирией часть своей военной техники, которую сопровождали сотрудники жандармерии, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

К границе были переброшены танки, бронетранспортеры и строительная техника

Технику доставили в район Элбейли в провинции Килис.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара не собирается передавать сирийскому правительству город Эль-Баб и другие территории, которые будут освобождены на севере Сирии от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата".

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал он.

Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГ города Эль-Баб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЙСКА, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]