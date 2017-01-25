Часть полномочий президента Казахстана в социально-экономической сфере отойдет правительству

Значительная часть полномочий президента Казахстана по регулированию социально-экономических процессов будет передана правительству и другим исполнительным органам, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Следует передать значительную часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам", - сказал Н.Назарбаев в специальном обращении, показанном в среду вечером на телеканале "Хабар".

По мнению главы государства, за данную сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства и акиматы.

"Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов", - добавил он.