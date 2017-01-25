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СНГ 25.01.2017 20:00

Часть полномочий президента Казахстана в социально-экономической сфере отойдет правительству

Значительная часть полномочий президента Казахстана по регулированию социально-экономических процессов будет передана правительству и другим исполнительным органам, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Следует передать значительную часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам", - сказал Н.Назарбаев в специальном обращении, показанном в среду вечером на телеканале "Хабар".

По мнению главы государства, за данную сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства и акиматы.

"Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]