Президент Алиев утвердил азербайджано-швейцарское соглашение о реадмиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Соглашение о реадмиссии незаконно проживающих лиц между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии», сообщает сайт главы государства.

Соглашение было достигнуто 10 октября 2016 года в Берне.

Р.Бабаев