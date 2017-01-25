Президент Казахстана: перераспределение полномочий власти нацелено на повышение эффективности системы управления

Предстоящая в Казахстане реформа по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти нацелена на повышение эффективности системы управления, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть - президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе. Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления", - сказал он в специальном обращении, показанном в среду вечером на гостелеканалах.

Глава государства подчеркнул, что "мир сегодня меняется на глазах", а "скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане".

"Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами", - заметил президент.

По его словам, суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом.

"Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится", - сообщил Н.Назарбаев.

Данная работа будет проводиться по двум ключевым направлениям.

"Во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства и акиматы", - сказал президент.

При этом он отметил, что делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов.

"Около 40 полномочий, которые можно передать или в правительство, или в парламент. Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии", - сообщил он.

Более сложная задача, по словам президента, это сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне.

"Важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом", - отметил он.

"Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства. Исходя из этого, будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом, как это было раньше", - считает глава государства.

Наряду с этим, полагает он, следует упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента.

"Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной", - отметил президент.

Он также считает целесообразным передать правительству утверждение государственных программ, за которые оно будет нести всю полноту ответственности.

"Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра", - добавил президент.

По мнению главы государства, все это повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями.

"Утратили актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Предлагается усилить роль парламента в отношении местной исполнительной власти. Кроме того, требуется проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного Совета, судебной системы и прокуратуры", - сказал президент.

В то же время, считает Н.Назарбаев, необходимы безусловные гарантии неизменности конституционного строя.

"Рабочая группа будет дальше работать, им необходимо всесторонне изучить все эти вопросы и подготовить пакет предложений для последующего общественного обсуждения", - сказал президент.

По мнению главы государства, предлагаемая программа позволит решить три задачи.

"Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли правительства и парламента даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы", - отметил он.

"В-третьих, в мире нет универсальной модели государственного устройства. Все находятся в поисках", - добавил он.

"Мы никогда не занимались копированием чужих моделей государственного устройства, находя свои, подчас уникальные решения, хотя есть вопросы, в которых мы следуем в рамках международного опыта. Предлагаемая нами реформа опирается, прежде всего, на собственный опыт и потребности самого Казахстана. Программа реформ - это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный - в сторону демократического развития", - подчеркнул Н.Назарбаев.

"Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий указ", - сообщил президент.

Все это отвечает будущему развитию страны и соответствуют Пяти институциональным реформам. Пятый пункт "Открытое Правительство" как раз предполагал серьезное перераспределение полномочий. Для того, чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы", - заключил он.