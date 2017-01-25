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Здравоохранение 25.01.2017 20:31

Президент Алиев утвердил ограничения на рекламу лекарственных препаратов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил поправки в Закон «О лекарственных препаратах», ограничивающие рекламу лекарств, сообщает сайт главы государства.

Согласно принятым в законодательство поправкам, в Азербайджане могут рекламироваться только те лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, техника медицинского назначения, методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации, использование которых разрешено соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, запрещается проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей или продажей лекарственных средств, оказанием платных или бесплатных медицинских услуг.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕКЛАМА, ЛЕКАРСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]