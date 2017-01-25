Президент Алиев утвердил ограничения на рекламу лекарственных препаратов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил поправки в Закон «О лекарственных препаратах», ограничивающие рекламу лекарств, сообщает сайт главы государства.
Согласно принятым в законодательство поправкам, в Азербайджане могут рекламироваться только те лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, техника медицинского назначения, методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации, использование которых разрешено соответствующим органом исполнительной власти.
Кроме того, запрещается проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей или продажей лекарственных средств, оказанием платных или бесплатных медицинских услуг.
Р.Бабаев
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