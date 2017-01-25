Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

Дальнее зарубежье 25.01.2017 20:40

В администрации Трампа подыскивают Тиллерсону зама

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время серьезно сфокусирована на поиске кандидатуры на должность заместителя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который пока еще не прошел утверждения, но с очевидной вероятностью пройдет его, пишет в среду американская газета "Вашингтон пост".

По данным издания, проблема с кандидатурой на пост второго человека в госдепе США возникла ранее в январе, когда бывший заместитель министра финансов Роберт Киммитт объявил о сходе с дистанции по семейным обстоятельствам.

Сейчас, продолжает издание, на должность номер два в госдепартаменте США претендуют два кандидата - бывший сотрудник Белого дома и госдепартамента Эллиот Абрамс и бывшая сотрудница госдепартамента Пола Добрянски. однако, отмечает "Вашингтон пост", о выборе не станет известно до утверждения главы госдепартамента.

"И Э.Абрамс, и П.Добрянски имеют дипломатическое прошлое и опыт работы в системе госдепартамента", - пишет "Вашингтон пост".

По ее данным, Э.Абрамс является фаворитом для консервативного внешнеполитического сообщества. П.Добрянски также известная и пользующаяся популярностью личность во внешнеполитическом истеблишменте Республиканской партии. Она находилась на службе в госдепе при президенте Джордже Буше-младшем в должности заместителя госсекретаря по проблемам демократии, а позже была спецпосланником в Северной Ирландии .

"Вашингтон пост" также пишет, что еще два чиновника, которые, по некоторым данным, могли бы претендовать на должность заместителя госсекретаря, - бывший советник по национальной безопасности Стивен Хедли и бывший советник по национальной безопасности, а также посол США в Ираке Джим Джеффри, не рассчитывают на работу во внешнеполитическом ведомстве США.

Газета отмечает, что компания, владельцы которой С.Хедли, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс, выступает консультантом для нефтяной компании ExxonMobil, исполнительным директором которой был Р.Тиллерсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, КАДРЫ


Похожие новости


США готовы продлить перемирие в Сирии - госдеп США не признают результаты выборов в Госдуму РФ, проведенных на территории Крыма - госдеп Проект "Северный поток-2" похож на попытку РФ оказать давление на Украину - представитель госдепа США Керри хотел бы добиться деэскалации в зоне карабахского конфликта - госдеп Вашингтон планируют обсудить с Баку вопросы поддержки экономического развития Азербайджана Глава МИД Азербайджана за углубление отношений с США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]