В администрации Трампа подыскивают Тиллерсону зама

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время серьезно сфокусирована на поиске кандидатуры на должность заместителя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который пока еще не прошел утверждения, но с очевидной вероятностью пройдет его, пишет в среду американская газета "Вашингтон пост".
По данным издания, проблема с кандидатурой на пост второго человека в госдепе США возникла ранее в январе, когда бывший заместитель министра финансов Роберт Киммитт объявил о сходе с дистанции по семейным обстоятельствам.
Сейчас, продолжает издание, на должность номер два в госдепартаменте США претендуют два кандидата - бывший сотрудник Белого дома и госдепартамента Эллиот Абрамс и бывшая сотрудница госдепартамента Пола Добрянски. однако, отмечает "Вашингтон пост", о выборе не станет известно до утверждения главы госдепартамента.
"И Э.Абрамс, и П.Добрянски имеют дипломатическое прошлое и опыт работы в системе госдепартамента", - пишет "Вашингтон пост".
По ее данным, Э.Абрамс является фаворитом для консервативного внешнеполитического сообщества. П.Добрянски также известная и пользующаяся популярностью личность во внешнеполитическом истеблишменте Республиканской партии. Она находилась на службе в госдепе при президенте Джордже Буше-младшем в должности заместителя госсекретаря по проблемам демократии, а позже была спецпосланником в Северной Ирландии .
"Вашингтон пост" также пишет, что еще два чиновника, которые, по некоторым данным, могли бы претендовать на должность заместителя госсекретаря, - бывший советник по национальной безопасности Стивен Хедли и бывший советник по национальной безопасности, а также посол США в Ираке Джим Джеффри, не рассчитывают на работу во внешнеполитическом ведомстве США.
Газета отмечает, что компания, владельцы которой С.Хедли, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс, выступает консультантом для нефтяной компании ExxonMobil, исполнительным директором которой был Р.Тиллерсон.
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