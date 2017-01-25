В Лиссабоне паром врезался в причал, более 30 человек пострадали - радио

По меньшей мере, 34 человека получили ранения в Лиссабоне после того, как паром врезался в городской причал, сообщает в среду радиовещательная компания Эр-Тэ-Пэ.

Всего на борту парома находился 561 человек.

По данным Эр-Тэ-Пэ., паром отчалил в 9:30 по местному времени (12:30 мск) с южного берега реки Тежу и должен был пришвартоваться к одному из причалов в Лиссабоне, однако вместе этого врезался в него.

В основном пострадали пассажиры, готовившиеся сойти на берег.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, их жизни ничего не угрожает.

Причина происшествия пока остается неизвестной.