Международный олимпийский комитет при перепроверке допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине обнаружил в анализах ямайца Несты Картера запрещенное вещество, лишив его и трех его соотечественников золотой медали в эстафете 4Х100 метров, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

"Н.Картер, выигравший мужскую эстафету 4х100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин", - говорится в заявлении МОК.

Согласно решению организации, результат всей команды аннулирован, а четверо бегунов должны вернуть свои золотые медали, завоеванные в эстафете.

Среди наказанных и Усейн Болт, который лишился одной из девяти своих золотых медалей Олимпиад.