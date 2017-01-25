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Спорт 25.01.2017 20:39

Болт лишен "золота" эстафеты Олимпиады-2008 из-за допинга одного из своих коллег по команде

Международный олимпийский комитет при перепроверке допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине обнаружил в анализах ямайца Несты Картера запрещенное вещество, лишив его и трех его соотечественников золотой медали в эстафете 4Х100 метров, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

"Н.Картер, выигравший мужскую эстафету 4х100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин", - говорится в заявлении МОК.

Согласно решению организации, результат всей команды аннулирован, а четверо бегунов должны вернуть свои золотые медали, завоеванные в эстафете.

Среди наказанных и Усейн Болт, который лишился одной из девяти своих золотых медалей Олимпиад.

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Тэги: МОК, ЯМАЙКА, МЕДАЛИ, ЛИШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]