Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

Дальнее зарубежье 26.01.2017 09:02

Трамп определился с кандидатом на пост министра военно-морских сил

Президент США Дональд Трамп видит министром военно-морских сил (ВМС) Филипа Билдена и намерен выдвинуть его кандидатуру на утверждение сенатом в этой должности, сообщил Белый дом.

Ф.Билден является бывшим офицером разведки, работал в частных компаниях, имеет большой опыт связей с азиатскими странами, в частности, с Китаем, комментируют СМИ сообщение о выдвижении его кандидатом на министерский пост.

Белый дом характеризует номинанта как "очень успешного бизнес-лидера, бывшего офицера военной разведки", который сможет обеспечить "стратегическое руководство, дисциплину инвестиций" в ВМС страны, присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усиления военной мощи Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВМС, МИНИСТР, КАНДИДАТ


Похожие новости


Президент Азербайджан принял министра ВМС США Украинский и американский корабли отработали в Черном море взаимодействие по стандартам НАТО ВМС США возобновили присутствие в Черном море - источник Американский корабль "Кейп Рэй" не пойдет в Италию, пока из Сирии не вывезут все химоружие Американский атомный авианосец "Эйзенхауэр" прибыл на Ближний Восток Группа десантных кораблей ВМС США с морпехами на борту направилась в район Персидского залива

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]