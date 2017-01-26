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В ЕС соболезнуют в связи с гибелью людей в теракте в Сомали

Евросоюз соболезнует семьям людей, которые погибли во время нападения террористов на отель Dayah в Могадишо незадолго до проведения в Сомали президентских выборов, отмечается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Наши мысли обращены к семьям погибших", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в среду в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, это в первую очередь нападение на сомалийский народ, который уже в течение нескольких десятилетий страдал от отсутствия безопасности и порядка.

"Продолжающееся насилие подчеркивает важную роль вновь избранных членов парламента и будущего правительства, которые должны сосредоточиться на будущем Сомали в интересах всего сомалийского населения", - указывается в документе.

В Брюсселе обещают, что Европейский союз как долгосрочный партнер Сомали будет поддерживать страну на этом пути.

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Тэги: ЕС, СОМАЛИ, ТЕРАКТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]