В ЕС соболезнуют в связи с гибелью людей в теракте в Сомали

Евросоюз соболезнует семьям людей, которые погибли во время нападения террористов на отель Dayah в Могадишо незадолго до проведения в Сомали президентских выборов, отмечается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Наши мысли обращены к семьям погибших", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в среду в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, это в первую очередь нападение на сомалийский народ, который уже в течение нескольких десятилетий страдал от отсутствия безопасности и порядка.

"Продолжающееся насилие подчеркивает важную роль вновь избранных членов парламента и будущего правительства, которые должны сосредоточиться на будущем Сомали в интересах всего сомалийского населения", - указывается в документе.

В Брюсселе обещают, что Европейский союз как долгосрочный партнер Сомали будет поддерживать страну на этом пути.