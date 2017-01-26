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СНГ 26.01.2017 08:26

ВВС Казахстана получили партию российских вертолетов Ми-35М

Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М поступили на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана.

Вертолеты прибыли к постоянному месту базирования на авиабазу ВВС на юге страны, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Казахстана.

Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между министерством обороны республики и предприятием Рособоронэкспорт.

Летный состав ВВС Казахстана уже прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике, отмечается в сообщении.

Ми-35М - модернизированная версия вертолета Ми-24. По сравнению со своим предшественником вертолет отличают повышенные летно-технические характеристики и выживаемость. Кроме этого, модернизированный вертолет способен выполнять задачи как в дневное, так и в ночное время суток. Вертолет предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненных, а также для перевозки грузов в кабине или на внешней подвеске общей массой до 2400 кг.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВС, ВЕРТОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]