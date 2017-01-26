ВВС Казахстана получили партию российских вертолетов Ми-35М

Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М поступили на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана.
Вертолеты прибыли к постоянному месту базирования на авиабазу ВВС на юге страны, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Казахстана.
Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между министерством обороны республики и предприятием Рособоронэкспорт.
Летный состав ВВС Казахстана уже прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике, отмечается в сообщении.
Ми-35М - модернизированная версия вертолета Ми-24. По сравнению со своим предшественником вертолет отличают повышенные летно-технические характеристики и выживаемость. Кроме этого, модернизированный вертолет способен выполнять задачи как в дневное, так и в ночное время суток. Вертолет предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненных, а также для перевозки грузов в кабине или на внешней подвеске общей массой до 2400 кг.
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Пакистана в Азербайджане
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 14 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев утвердил азербайджано-швейцарское соглашение о реадмиссии
Минфин Азербайджана к июлю подготовит новые правила для обеспечения фискальной устойчивости
Доллар стабилен к евро в четверг, дорожает относительно иены в ожидании новых действий Трампа
VTB Bank (Azerbaijan) планирует на 2017г двукратный рост по транзакционному бизнесу
Болт лишен "золота" эстафеты Олимпиады-2008 из-за допинга одного из своих коллег по команде
Президент Алиев утвердил ограничения на рекламу лекарственных препаратов в Азербайджане
Президент Азербайджана утвердил ограничения на рекламу трансплантации человеческих органов и тканей
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии