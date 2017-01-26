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Конгресс США не выделит деньги на строительство стены на американо-мексиканской границе - конгрессмен

Спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой.

По его словам, заявленная цена проекта - от $8 млрд до $14 млрд - "примерно верна".

Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути" заставить Мексику "платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.

В то же время П.Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Д.Трампа о необходимости усиления защиты границ.

Как сообщалось, Д.Трамп подписал распоряжение "Совершенствование погранбезопасности и иммиграционного контроля", согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.

В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

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Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, МЕКСИКА, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]