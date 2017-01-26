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Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии и приостановить другие программы по приему беженцев

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии, а также приостановить выдачу виз для граждан семи стран с мусульманским населением, сообщает АП.

По сведениям агентства, которое ссылается на проект распоряжения Д.Трампа, как минимум на 30 дней будет приостановлена выдача виз гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Помимо запрета на прием беженцев из Сирии в проекте документа говорится о намерении приостановить на 120 дней другие программы по приему беженцев.

Как ожидается, Д.Трамп подпишет это распоряжение на этой неделе, однако остается не ясно, будут ли внесены какие-либо изменения.

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Тэги: США, ТРАМП, БЕЖЕНЦЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]