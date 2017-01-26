ЕС выразил сожаление в связи с казнями в Кувейте

В связи с приведением в исполнение в Кувейте смертных приговоров в отношении семи человек, осужденных за различные уголовные преступления, Евросоюз (ЕС) выразил надежду, что эта страна вернется к соблюдавшемуся ею де-факто мораторию на казнь.

Это было первое применение данной высшей меры наказания в Кувейте с 2013 года, отмечается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером в среду в Брюсселе.

"Признавая серьезный характер преступлений осужденных, Европейский союз вновь заявляет о своем неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах без исключения. Применение смертной казни представляет собой неприемлемое отрицание достоинства и неприкосновенности человека", - говорится в коммюнике.

Мировой опыт показывает, что смертная казнь не может быть средством сдерживания преступности. Кроме того, она делает любую судебную ошибку, возможную в любой правовой системе, необратимой, подчеркнул представитель ЕВС.