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ЕС выразил сожаление в связи с казнями в Кувейте

В связи с приведением в исполнение в Кувейте смертных приговоров в отношении семи человек, осужденных за различные уголовные преступления, Евросоюз (ЕС) выразил надежду, что эта страна вернется к соблюдавшемуся ею де-факто мораторию на казнь.

Это было первое применение данной высшей меры наказания в Кувейте с 2013 года, отмечается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером в среду в Брюсселе.

"Признавая серьезный характер преступлений осужденных, Европейский союз вновь заявляет о своем неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах без исключения. Применение смертной казни представляет собой неприемлемое отрицание достоинства и неприкосновенности человека", - говорится в коммюнике.

Мировой опыт показывает, что смертная казнь не может быть средством сдерживания преступности. Кроме того, она делает любую судебную ошибку, возможную в любой правовой системе, необратимой, подчеркнул представитель ЕВС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, КУВЕЙТ, КАЗНЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]