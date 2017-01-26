Более 2,6 тыс. боевиков уже сложили оружие в районе Вади-Барада в провинции Дамаск

Более 2,5 тыс. боевиков сложили оружие в долине реки Вади-Барада, обеспечивающей водой сирийскую провинцию Дамаск, местные жители возвращаются к мирной жизни, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Александр Блинков.
"В долине реки Вади-Барада местное население возвращается к мирной жизни. В настоящее время осуществляются мероприятия первого этапа комплексного плана по примирению данного района. К сегодняшнему дню более 2,6 тыс. человек уже урегулировали свой статус. Непримиримые, отказавшиеся сдать оружие, вместе со своими семьями при содействии сирийских властей организованно выезжают в провинцию Идлиб", - сказал А.Блинков.
Те из боевиков, кто готов урегулировать свой правовой статус, пополняют отряды сил самообороны.
"Население продолжает получать гуманитарную помощь и предметы первой необходимости, в частности, продовольственные наборы и медицинские средства", - отметил А.Блинков.
Вместе с тем представитель Центра подчеркнул, что часть радикалов, отказавшихся сложить оружие и укрывшихся в горных районах, продолжают периодически обстреливать прилегающие территории и населенные пункты, тем самым препятствуя возвращению к мирной жизни местного населения.
Силами российского Центра по примирению враждующих сторон активизированы усилия, в первую очередь, идеологической направленности по убеждению оставшихся в данном районе боевиков в невозможности иного решения вопроса перемирия, кроме как возвращения к мирным переговорам, подчеркнул А.Блинков.
К процессу перемирия в долине реки Вади-Барада присоединилось большинство населенных пунктов.
В долине реки Вади-Барада находится водозабор, снабжающий водой Дамаск и ближайшие города. В мирное время Дамаск, ежедневно потребляющий около 750 тыс. кубометров воды, получал отсюда около 300 тыс. кубометров.
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