Премьер-министр Великобритании в ходе своего визита в США намерена убедить американского президента Дональда Трампа, что обе страны должны обеспечить "совместное лидерство" на мировой арене, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) из британской столицы.

Т.Мэй, как планируется, в пятницу встретится с Д.Трампом в Белом доме, до этого она должна выступить на съезде Республиканской партии США в Филадельфии, о чем сообщил журналистам представитель офиса премьера.

Как отмечает АП, "Мэй планирует заявить, что трансатлантическое партнерство "создает новый мир" и формирует основы мирового порядка".

Как заявил представитель премьера, она свяжет выход Великобритании из ЕС с выборами Д.Трампа и заявит, что это создало предпосылки для "возобновления специальных отношений в новую эпоху".

Как ранее сообщила британская газета Telegraph, Т.Мэй намерена обсудить с Д.Трампом вопросы двусторонних отношений и его подход к России и НАТО.

"Правительственные источники сообщили, что миссис Мэй намерена получить гарантии относительно подхода мистера Трампа к России, его отношения к Владимиру Путину и НАТО", - говорится в сообщении издания.

Оно отмечает: "Мистеру Трампу будет сказано, что Британия не против открытия США диалога с Россией, но "на нынешнем этапе Вы не можете возобновить партнерские отношения" с ней, проинформировал источник".

Т.Мэй также хочет подчеркнуть важность укрепления сотрудничества в рамках НАТО, согласившись однако с предвыборными требованиями Д.Трампа о необходимости каждой из стран-членов вкладывать в бюджет альянса 2% ВВП, пишет Telegraph.

В повестку дня переговоров, вероятно, будут включены проблемы борьбы с ИГИЛ (группировка запрещена в России), выхода Британии из ЕС, ситуации на Ближнем Востоке, отмечает газета.