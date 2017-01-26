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Макроэкономика 26.01.2017 08:58

Кабмин Азербайджана дал старт разработки проекта госбюджета–2018

Кабинет министров Азербайджана поручил министерству финансов представить в правительство к 15 сентября проект госбюджета на 2018 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

Согласно распоряжению правительства, Минэкономики поручено в месячный срок, представить в кабинет министров предложения по созданию правительственной комиссии по подготовке прогнозов социально-экономического развития на 2018 год и на 2019-2021гг.

Кроме этого, Минэкономики до 10 сентября должно представить правительству предложения по концепции социально-экономического развития, сводному финансовому балансу на 2018 год, а также на 2019-2021гг.

Госкомитету по статистике поручено до 5 февраля 2017 года представить в Минфин и Минэкономики предварительные статистические данные по социально-экономическому развитию Азербайджана за 2016 год. Кроме этого, Госкомстат должен представить в Минфин, Минэкономики и Минналогов всю необходимую статистическую информацию, которая может быть использована при разработке проекта госбюджета и прогнозов по социально-экономическому развитию.

Министерству налогов и Государственному таможенному комитету поручено до 1 июля представить в Минфин необходимую информацию, в которой указываются их прогнозы по обеспечению доходной части госбюджета на 2018 год и на 2019-2021гг.

Минфину поручено до 10 апреля 2017 года представить в Минэкономики предварительные показатели по параметрам госбюджета на 2018 год и на 2019-2021гг. Уточненные данные должны быть представлены в Минэкономики до 5 сентября. Кроме этого, Минфин до 31 марта должен представить Минэкономики предварительный прогноз по объему государственных капитальных вложений на 2018 год и последующие три года, уточненные прогнозы - до 20 июля.

Минэкономики, в свою очередь, до 1 марта 2017 года должно представить в Минфин предварительный вариант концепции социально-экономического развития на 2018 год, а также на 2019-2021гг, уточненный вариант - до 1 августа.

Кроме этого, Минэкономики до 1 марта должно представить в Государственный фонд социальной защиты предварительные прогнозы на 2018 год по среднегодовой инфляции, среднемесячной зарплате, доходам и расходам населения, занятости, демографическим показателям, уточненные прогнозы – до 1 августа.

До 1 мая муниципалитеты, заинтересованные в получении дотации из госбюджета в 2018 году, должны представить в Минфин необходимые документы. Кроме этого, министерства, комитеты и ведомства, до 1 июля 2017 года должны представить в Минфин свои предложения по финансированию проектов из госбюджета в 2018 году и в последующие три года.

А.Азизов

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Тэги: КАБМИН, ГОСБЮДЖЕТ, ПОДГОТОВКА


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