Нефть дорожает на позитивных сигналах от ОПЕК, цена Brent выросла до $55,53 за баррель

Нефть дорожает в четверг на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,45 (0,82%) - до $55,53 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,65%) - до $55,08 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,42 (0,8%) - до $53,17 за баррель. Контракт подешевел на $0,43 (0,81%) - до $52,75 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду.
"Ребалансировка нефтяного рынка по-прежнему в фокусе внимания трейдеров, - цитирует агентство Bloomberg экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Кан. - Инвесторам необходимо время, чтобы оценить, насколько четко выполняются условия соглашения. При этом мы видим, что число буровых установок в США растет, и это вызывает опасения".
Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов.
Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.
Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.
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