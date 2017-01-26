Нефть дорожает на позитивных сигналах от ОПЕК, цена Brent выросла до $55,53 за баррель

Нефть дорожает в четверг на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,45 (0,82%) - до $55,53 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,65%) - до $55,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,42 (0,8%) - до $53,17 за баррель. Контракт подешевел на $0,43 (0,81%) - до $52,75 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду.

"Ребалансировка нефтяного рынка по-прежнему в фокусе внимания трейдеров, - цитирует агентство Bloomberg экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Кан. - Инвесторам необходимо время, чтобы оценить, насколько четко выполняются условия соглашения. При этом мы видим, что число буровых установок в США растет, и это вызывает опасения".

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.

Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.