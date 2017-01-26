Агролизинг отбирает аудитора финотчетности за 2016г

ОАО "Агролизинг" отбирает аудиторскую компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор аудитора осуществляется методом котировки.

ОАО "Агролизинг" учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства.

А.Азизов