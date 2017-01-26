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Финансы 26.01.2017 09:20

Агролизинг отбирает аудитора финотчетности за 2016г

ОАО "Агролизинг" отбирает аудиторскую компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор аудитора осуществляется методом котировки.

ОАО "Агролизинг" учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, АУДИТОР, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]