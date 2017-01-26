Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2016г увеличились на 4,5%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 4,5% - до 1 млрд 599,6 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 80,5% пришлись на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,4% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 1 млрд 158,1 млн манатов.

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в 2016 году пришлось 819,7 млн манатов или 51,2% общего объема услуг связи (спад на 5,8% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова