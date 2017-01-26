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Транспорт и связь 26.01.2017 10:06

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2016г увеличились на 4,5%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 4,5% - до 1 млрд 599,6 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 80,5% пришлись на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,4% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 1 млрд 158,1 млн манатов.

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в 2016 году пришлось 819,7 млн манатов или 51,2% общего объема услуг связи (спад на 5,8% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СВЯЗЬ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]