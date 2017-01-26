VTB Bank (Azerbaijan) планирует на 2017г двукратный рост по транзакционному бизнесу

ОАО VTB Bank (Azerbaijan) планирует в 2017 году увеличить в 2 раза транзакционный бизнес, к 2019 году увеличить этот показатель более чем в 5 раз, отмечается в сообщении банка.
"По итогам 2016 года значительно увеличилось число корпоративных клиентов VTB Bank (Azerbaijan). За отчетный год банку удалось привлечь на обслуживание более 300 новых клиентов. Основные клиенты банка – это трансграничные компании, которые работают как на азербайджанском, так и на российском рынке. В 2016 году банк пересмотрел стратегию и принял решение об усилении акцента на развитие корпоративного бизнеса. Банк поставил цель стать основным банком-партнером для азербайджанских и российских предпринимателей, ведущих бизнес в обеих странах", - отмечается в сообщении.
За 2016 год доходы банка от корпоративного бизнеса выросли более чем в 10 раз, обороты по расчетно-кассовым операциям юридических лиц – в 6 раз.
Пользуясь преимуществами международной финансовой группы ВТБ, банк в 2016 году активно поддерживал развитие трансграничных операций азербайджанских клиентов в странах присутствия группы.
"В планах VTB Bank (Azerbaijan) на 2017 год – выйти на двукратный рост по транзакционному бизнесу, а к 2019 году увеличить этот показатель более чем в 5 раз", - подчеркивается в пресс-релизе.
«В настоящее время ведется работа по наращиванию объемов транзакционного бизнеса. Это станет возможным за счет реализации намеченных стратегических инициатив, а также усовершенствования продуктового ряда для корпоративного бизнеса, в том числе путем внедрения совместных продуктов с другими банками группы ВТБ в различных странах мира», - сказал член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса банка Игорь Окаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров VTB Bank (Azerbaijan) 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.
А.Азизов
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