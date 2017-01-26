Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Пакистана в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в четверг встречу с новоназначенным послом Пакистана в Баку Саидом Ханом Мохмандом, сообщает сайт главы государства.

Пакистанский дипломат вручил И.Алиеву свои верительные грамоты.

Р.Бабаев