Доллар стабилен к евро в четверг, дорожает относительно иены в ожидании новых действий Трампа

Доллар США стабилен относительно евро в четверг, незначительно дорожает к иене.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0749 по сравнению с $1,0748 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты по отношению к иене поднялся до 113,56 иены против 113,28 иены накануне.
WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара США относительно корзины основных мировых валют, опустился в четверг на 0,04%.
Трейдеры продолжают оценивать действия нового президента США Дональда Трампа. Ранее на этой неделе Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, а также предупредил представителей американского бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.
В среду Д.Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется в ближайшие месяцы.
У инвесторов нет выбора, кроме как занять выжидательную позицию, отмечает директор FX Prime by GMO Марито Уэда.
"Они не могут покупать и продавать валюту, основываясь на каждом заявлении Трампа", - говорит эксперт.
Курс евро относительно иены поднялся в четверг до 121,95 иены против 121,75 иены накануне.
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