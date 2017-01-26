Минфин Азербайджана к июлю подготовит новые правила для обеспечения фискальной устойчивости

Минфин Азербайджана к июлю 2017 года должен подготовить новые фискальные правила с целью обеспечения фискальной устойчивости, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

"Минфин в течение ближайших пяти месяцев должен подготовить новые фискальные правила, касающиеся регулирования верхнего (максимального) размера трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госбюджет. Данные правила должны быть направлены на обеспечение фискальной устойчивости", - отметили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что Минфин проект новых фискальных правил должен согласовать с ГНФАР, Центробанком и министерством экономики.

А.Азизов