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Макроэкономика 26.01.2017 10:28

Минфин Азербайджана к июлю подготовит новые правила для обеспечения фискальной устойчивости

Минфин Азербайджана к июлю 2017 года должен подготовить новые фискальные правила с целью обеспечения фискальной устойчивости, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

"Минфин в течение ближайших пяти месяцев должен подготовить новые фискальные правила, касающиеся регулирования верхнего (максимального) размера трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госбюджет. Данные правила должны быть направлены на обеспечение фискальной устойчивости", - отметили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что Минфин проект новых фискальных правил должен согласовать с ГНФАР, Центробанком и министерством экономики.

А.Азизов

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Тэги: УСТОЙЧИВОСТЬ, ФИСКАЛЬНАЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]