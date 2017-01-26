В Италии завершилась поисковая операция на месте схода лавины на отель в Абруццо

Спасатели завершили операцию, направленную на поиски жертв и выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в области Абруццо в центральной Италии, пишет в четверг итальянская газета "Репубблика".

В общей сложности в ходе операции, которая длилась в течение недели, были обнаружены тела 29 погибших. Кроме того, под снежными завалами удалось найти 11 выживших, напоминает издание.

В соответствии с официальными данными, во время схода лавины в здании отеля находились 40 человек: 28 постояльцев, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников гостиницы.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-дИталиа произошла вечером 18 января. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.