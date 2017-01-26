Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0511 RUR   0.0321 GBR   2.4134 TRY   0.4977

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

Дальнее зарубежье 26.01.2017 13:36

В Италии завершилась поисковая операция на месте схода лавины на отель в Абруццо

Спасатели завершили операцию, направленную на поиски жертв и выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в области Абруццо в центральной Италии, пишет в четверг итальянская газета "Репубблика".

В общей сложности в ходе операции, которая длилась в течение недели, были обнаружены тела 29 погибших. Кроме того, под снежными завалами удалось найти 11 выживших, напоминает издание.

В соответствии с официальными данными, во время схода лавины в здании отеля находились 40 человек: 28 постояльцев, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников гостиницы.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-дИталиа произошла вечером 18 января. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ОТЕЛЬ, ОПЕРАЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


Похожие новости


Около 30 человек стали жертвами лавины в погребенном под снегом отеле в Италии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]