Ереван инициирует обсуждение с Тбилиси и Москвой альтернативных маршрутов грузоперевозок с Россией

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну начать обсуждение с российской и грузинской сторонами вопроса организации альтернативных путей грузоперевозок.

"Учитывая наши переговоры с российскими коллегами, а также ограничения, обусловленные климатическими условиями на участке дороги Степанцминда-Ларс (грузино-российская граница - ИФ), обсудить с российской и грузинской стороной и представить до 1 марта аппарату правительства предложения об организации транспортных перевозок по альтернативным маршрутам", - сказал К.Карапетян на заседании правительства в четверг.

Военно-Грузинская дорога (КПП "Верхний Ларс") как для Грузии, так и для Армении является единственной сухопутной дорогой, связывающей с Россией. Особенно в зимнее время на КПП (Контрольно-пропускной пункт) возникают многокилометровые пробки, что обусловлено в основном климатическими условиями и геологическими процессами, а также продолжительностью оформления таможенных документов.