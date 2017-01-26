Русскоязычная литература в Азербайджане активно развивается – посол РФ в Баку

Русскоязычная литература в Азербайджане жива и процветает, заявил посол России в Баку Владимир Дорохин.
«Русскоязычная литература в Азербайджане не умирает, а живет и процветает. Считаю, что вручение литературной премии «Посла России» является моей самой лучшей находкой за все время нахождения на должности посла. Рад, что в Азербайджане есть из чего выбирать в плане литературы», - заявил В.Дорохин в четверг на церемонии вручения литературной премии за 2016 год представителям русскоязычной литературы Азербайджана.
Руководитель Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, в свою очередь, отметил важность взаимопроникновения российской и азербайджанской культур.
«Мы сегодня выходим в мир посредством русского языка", - отметил он.
Он также добавил, что в последнее время в Азербайджане увеличилось количество русскоязычных писателей.
Литературной премии «Посла России» за 2016 год удостоились поэт Тофиг Агаев и писательница-публицистка Ляман Багирова.
Ф.Исазаде
Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране
В Пакистане с нетерпением ждут визита президента Азербайджана
ВС Армении в январе потеряли более 10 военнослужащих, заявляют в Баку
Курс манат/доллар на 27 января - 1,9068 AZN/$1
Цены на нефть слабо растут в четверг, Brent подорожала до $55,4 за баррель
Производство электроэнергии в Азербайджане в 2016г увеличилось на 1%
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Безработица в Испании в IV квартале упала до минимума за 7 лет - 18,6%
Рост ВВП Великобритании в IV квартале остался на уровне 0,6%, подъем в 2016г - минимальный за 3 года
Кровля на ТЭЦ в Пензе обрушилась после разрыва парогенератора - прокуратура
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии