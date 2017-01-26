Русскоязычная литература в Азербайджане активно развивается – посол РФ в Баку

Русскоязычная литература в Азербайджане жива и процветает, заявил посол России в Баку Владимир Дорохин.

«Русскоязычная литература в Азербайджане не умирает, а живет и процветает. Считаю, что вручение литературной премии «Посла России» является моей самой лучшей находкой за все время нахождения на должности посла. Рад, что в Азербайджане есть из чего выбирать в плане литературы», - заявил В.Дорохин в четверг на церемонии вручения литературной премии за 2016 год представителям русскоязычной литературы Азербайджана.

Руководитель Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, в свою очередь, отметил важность взаимопроникновения российской и азербайджанской культур.

«Мы сегодня выходим в мир посредством русского языка", - отметил он.

Он также добавил, что в последнее время в Азербайджане увеличилось количество русскоязычных писателей.

Литературной премии «Посла России» за 2016 год удостоились поэт Тофиг Агаев и писательница-публицистка Ляман Багирова.

Ф.Исазаде