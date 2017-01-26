Мексиканские фирмы могут получить значительный доход от возведения стены на границе США и Мексики - СМИ

Строительством стены на границе между США и Мексикой, как ожидается, займутся мексиканские фирмы, которые могут получить от этого большой доход, пишет в четверг британская газета "Гардиан".
Как отмечает издание, общая сумма, которая будет направлена на возведение сооружения, может составить более $30 млрд. В свою очередь, президент США Дональд Трамп не раз напоминал, что рассчитывает на затраты от $8 млрд до $10 млрд.
По словам главы международной консалтинговой фирмы Gleeds Worldwide Ричарда Стира, которые приводит "Гардиан", для строительства стены также потребуются усилия 40 тыс. человек, за счет чего мексиканские строительные фирмы останутся в выигрыше.
"Необходимо проложить дороги, чтобы доставить материалы, технику и рабочую силу на место, где будет строиться стена", - утверждает специалист.
"Построение стены потребует значительной рабочей силы - около 40 тыс. человек должны будут трудиться (над возведением сооружения - ИФ) в течение пяти лет", - подчеркнул Р.Стир.
Ранее Д.Трамп в интервью американскому каналу Эй-Би-Си сообщил, что строительство стены на границы США и Мексики начнется в ближайшие месяцы и будет оплачено мексиканской стороной.
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