Полиция задержала на юге Азербайджана подозреваемых в краже крупной суммы сейфа

Сотрудники полиции Лянкярана задержали по подозрению в совершении крупной кражи из офиса одной из местных компаний ранее судимого Аваза Акперова и Руслана Азимова, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.
«Задержанные подозреваются в краже из сейфа одной из компаний в г.Лянкяран 4,854 тыс. манат, $7,397 тыс., печати, а также золотых украшений», - отмечается в сообщении.
Кроме того из офиса компании пропала записывающая система видеонаблюдения.
МВД отмечает, что Р.Азимов является работником компании, в которой была совершена кража.
Р.Бабаев
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