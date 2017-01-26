Полиция задержала на юге Азербайджана подозреваемых в краже крупной суммы сейфа

Сотрудники полиции Лянкярана задержали по подозрению в совершении крупной кражи из офиса одной из местных компаний ранее судимого Аваза Акперова и Руслана Азимова, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

«Задержанные подозреваются в краже из сейфа одной из компаний в г.Лянкяран 4,854 тыс. манат, $7,397 тыс., печати, а также золотых украшений», - отмечается в сообщении.

Кроме того из офиса компании пропала записывающая система видеонаблюдения.

МВД отмечает, что Р.Азимов является работником компании, в которой была совершена кража.

Р.Бабаев