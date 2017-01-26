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Происшествия 26.01.2017 14:20

Полиция задержала на юге Азербайджана подозреваемых в краже крупной суммы сейфа

Сотрудники полиции Лянкярана задержали по подозрению в совершении крупной кражи из офиса одной из местных компаний ранее судимого Аваза Акперова и Руслана Азимова, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

«Задержанные подозреваются в краже из сейфа одной из компаний в г.Лянкяран 4,854 тыс. манат, $7,397 тыс., печати, а также золотых украшений», - отмечается в сообщении.

Кроме того из офиса компании пропала записывающая система видеонаблюдения.

МВД отмечает, что Р.Азимов является работником компании, в которой была совершена кража.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, СЕЙФ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]