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Дальнее зарубежье 26.01.2017 14:33

В ООН и других международных организациях обеспокоены возможным сокращением финансирования со стороны США

Ряд международных организаций, в том числе ООН, обеспокоены в связи с сообщениями о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа указов о сокращении их финансирования, пишет в четверг британская газета "Гардиан".

Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительный вариант документа сообщали, что Д.Трамп может уменьшить на 40% финансирование организаций, которые предоставляют полноправное членство Палестинской автономии, поддерживают программы финансирования абортов и обходят санкции против Ирана и КНДР.

"США, в действительности, являются самым главным спонсором ООН, генерируя около четверти всех доходов, и взносы США продолжают увеличиваться каждый год", - цитирует "Гардиан" текст документа.

В нем отмечается, что "финансовая поддержка, оказываемая ООН со стороны США, огромна, однако ООН часто реализует планы, которые идут вразрез с американскими интересами".

Кроме того, администрация президента США подготовила второй указ, который предусматривает пересмотр и возможный выход США из многосторонних соглашений, за исключением тех, что касаются "национальной безопасности, экстрадиции и международной торговли".

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Тэги: ТРАМП, УКАЗЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]