В ООН и других международных организациях обеспокоены возможным сокращением финансирования со стороны США

Ряд международных организаций, в том числе ООН, обеспокоены в связи с сообщениями о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа указов о сокращении их финансирования, пишет в четверг британская газета "Гардиан".

Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительный вариант документа сообщали, что Д.Трамп может уменьшить на 40% финансирование организаций, которые предоставляют полноправное членство Палестинской автономии, поддерживают программы финансирования абортов и обходят санкции против Ирана и КНДР.

"США, в действительности, являются самым главным спонсором ООН, генерируя около четверти всех доходов, и взносы США продолжают увеличиваться каждый год", - цитирует "Гардиан" текст документа.

В нем отмечается, что "финансовая поддержка, оказываемая ООН со стороны США, огромна, однако ООН часто реализует планы, которые идут вразрез с американскими интересами".

Кроме того, администрация президента США подготовила второй указ, который предусматривает пересмотр и возможный выход США из многосторонних соглашений, за исключением тех, что касаются "национальной безопасности, экстрадиции и международной торговли".